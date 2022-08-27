شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات تحسم مثلث الهبوط لدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت مسابقة الدوري العام من النهاية واشتعل صراع القاع فى آخر جولتين من عمر المسابقة المحلية، خاصة بين المقاولون العرب، والجونة، وإيسترن كومباني، ودخل معهم فى الصورة كل من غزل المحلة وإنبى. وكان فريق مصر المقاصة قد هبط رسمياً إلى القسم الثاني بعد توقف رصيده عند النقطة 15 فى المركز الأخير.

وحصد المقاولون الانتصار الثالث على التوالى أمام الاتحاد السكندري، ورفع الذئاب رصيدهم إلى النقطة 35 لوضع الفريق فى منطقة الأمان، حيث يحتاج المقاولون نقطة واحدة فقط من مباراة الجولة المقبلة أمام المصري لتأكيد البقاء بشكل رسمي.

ويحتل المقاولون المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 35 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا أخر.

ويتبقى للمقاولون والجونة مباراة واحدة قبل نهاية المسابقة، بينما يتبقى لإيسترن كومباني مباراتان، وكذلك إنبى وغزل المحلة

المباريات المتبقية لإنبي صاحب المركز الـ 13 برصيد 35 نقطة:

ـ إنبي والإسماعيلي: اليوم على استاد بتروسبورت

ـ إنبي والبنك الأهلي: الثلاثاء المقبل

المباراة المتبقية للمقاولون العرب صاحب المركز الـ 14 في الدوري:

ـ المقاولون العرب والمصري: الثلاثاء المقبل

المباريات المتبقية لغزل المحلة صاحب المركز الـ 15 برصيد 34 نقطة:

ـ غزل المحلة وفاركو: اليوم

ـ غزل المحلة والاتحاد السكندري: الثلاثاء المقبل

بينما جاءت المباراة المتبقية للجونة صاحب المركز الـ 16 كالتالي:

ـ الجونة وبيراميدز فى الجولة 34: الثلاثاء المقبل

وأخيراً جاءت المباريات المتبقية لإيسترن كومباني صاحب المركز الـ 17 كالتالى:

ـ إيسترن كومبانى والبنك الأهلى فى الجولة 33: 27 أغسطس

ـ إيسترن كومبانى والزمالك فى الجولة 34: 30 أغسطس.