شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما قرر البدرى تغريم نجوم الأهلى الساعة 2 صباحاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى معتز إينو، لاعب الأهلي الأسبق، موقفاً مُثيراً للاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام القطن الكاميروني قائلاً، "قبل هذه المباراة كنت ومعى أكثر من لاعب بالفريق فى غرفة بالفندق، وكسرنا الغرفة وكان معنا الشناوى وحسين ياسر ومحمد سمير وحسام عاشور، ومن كتر الهزار كسرنا السرير حتى إن نزلاء الفندق تحدثوا مع الأمن وقالولهم مش عارفين ننام، كانت ذلك الساعة 2 صباحاً، وجاء حسام البدرى وعلاء ميهوب ووقع علينا غرامة مالية".

كما روى إينو موقفاً طريفاً مع البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للأهلي، قائلاً، "بعد عودتي من إصابة الرباط الصليبي، كان جوزيه جاي عليا وبينتقدني بسبب مستواى وزيادة الوزن، وفى أول مباراة لعبتها كانت أمام السالمية الكويتي سجلت هدفاً من تسديدة على بعد 45 ياردة، ورغم أن اللقاء كان ودياً جريت عليه واحتفلت معه".

وأضاف معتز إينو فى تصريحات سابقة، "في مرة كنا فى معسكر بألمانيا، وكنا بنلعب بلياردو فى الفندق وكسبت كل اللاعيبة لأني كنت أجيد لعب البلياردو، وقرر جوزيه يلاعبني وكسبته فقال لى "أنت لو بتلعب كورة كدة كان زمانك أحسن لاعب فى مصر".