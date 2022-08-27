شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مباراة جمعت الإسماعيلى مع إنبى فى الدورى.. "الكفة متساوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق إنبى، فى الرابعة عصر اليوم السبت، فريق الإسماعيلى باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل إنبى اللقاء بعد الهزيمة من الأهلى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، بينما تعادل الإسماعيلى مع إيسترن كومبانى فى نفس الجولة.

والتقى الإسماعيلى مع إنبى فى 7 يوليو الماضى بكأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى أنصفت الدراويش 5-4 ليحصد المركز الثالث فى البطولة التى أقيمت للمرة الأولى.

وكان هذا الصدام هو الأول الذى يجمع الإسماعيلى مع إنبى، بعيدًا عن مسابقة الدوري العام، حيث لم يتقابلا فى أى بطولة أخرى سواء محلية أو افريقية أو عربية منذ صعود النادى البترولي للدورى الممتاز موسم 2002/ 2003 وذلك على النحو التالي ..

لعب الإسماعيلى أمام إنبى 33 مباراة فى الدوري، فاز 10 وتعادل 13 وخسر 10، له 35 هدفًا عليه 40 هدفًا، كلين شيت 6 مباريات

ملعب الإسماعيلى فاز 8 تعادل 6 خسر 3 له 25 هدفًا عليه 20 هدفًا كلين شيت 3 مباريات

ملعب إنبى فاز 2 تعادل 7 خسر 7 له 10 أهداف عليه 20 هدفًا كلين شيت 3 مباريات

أهداف الإسماعيلى جاءت عن طريق 21 لاعبًا .. أحمد سمير فرج 4 أهداف، ومحمد محسن أبو جريشة وعبد الله السعيد 3 أهداف لكلا منهما، ومحمد صلاح أبو جريشة ومصطفى كريم وحسنى عبد ربه ومروان محسن ومحمد فتحى وكريستوفر مندوجا وشكري نجيب هدفين لكلا منهم، سيد معوض وأحمد فتحى وسولمون ومعتصم سالم ومحمد حمص ومحمد فضل وعبد الله الشحات ومحمود متولى وريتشارد بافور وعماد حمدى ومحمد الشامى هدفًا لكلا منهم.