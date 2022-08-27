شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يمد معسكره بالإسكندرية لمواجهة المصرى فى الجولة الأخيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مد معسكر الفريق بالإسكندرية، والذي انطلق الخميس الماضي قبل مواجهة الاتحاد، استعداداً لمواجهة فريق المصري الثلاثاء المقبل، فى مباراة الجولة 34 والأخيرة من الدوري والتي تجمع الفريقين باستاد برج العرب.

وحصد فريق المقاولون العرب ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي استضافها استاد الأسكندرية.

ويعيش المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، حالة من الصحوة الكروية في الأسابيع الأخيرة، حيث تولى غريب مهمة تدريب المقاولون في 7 أغسطس الجاري، ونجح في تصحيح الأوضاع بعدما تراجع ذئاب الجبل إلى المركز قبل الأخير.

وتحت قيادة شوقي غريب حصد المقاولون العرب 10 نقاط ثمينة خلال أخر 4 جولات، بعدما تعادل أمام الجونة بـ 10 لاعبين، ثم فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على فاركو في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، ثم الفوز على الاتحاد بهدف نظيف وحافظ المقاولون على نظافة شباكه خلال الثلاث مباريات.

وحصد المقاولون الانتصار الثالث على التوالي أمام الاتحاد السكندري، ورفع الذئاب رصيدهم إلى النقطة 35 لوضع الفريق في منطقة الأمان، حيث يحتاج المقاولون نقطة واحدة فقط من مباراة الجولة المقبلة أمام المصري لتأكيد البقاء بشكل رسمي.

ويحتل المقاولون المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 35 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفا واستقبلت شباكهم 30.