زعامة ليفربول في الطريق .. 120 هدفا لصلاح في الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول مواجهة بورنموث بأكثر من هدف بعد الظهور الباهت للريدز في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي .

ويستضيف ليفربول بورنموث في الرابعة من عصر اليوم، السبت،على ملعب "أنفيلد" في الجولة الرابعة من بريميرليج .

ويبحث صلاح عن الانتصار الأول مع الريدز هذا الموسم بعد التعادل في أول جولتين والهزيمة أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية.

الهدف الثاني لصلاح هو رفع رصيده من الأهداف في الموسم الحالي حيث سجل هدفين حتى الأن في فولهام ومانشستر يونايتد .

أمام الهدف الأبرز هو الاقتراب خطوة في مشوارع انتزاع الزعامة من اساطير ليفربول في بريميرليج.

وسجل صلاح 120 هدف بقميص ليفربول في الدوري الأنجليزي متساوياً مع جيرارد ويفصله فقط 8 أهداف عن معادلة رقم روبي فاولر أسطورة الريدز وهدافه التاريخي في بريميرليج.