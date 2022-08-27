مدافع ليستر على أعتاب تشيلسي في صفقة تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن قرب انتقال ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف في صفقة قياسية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي توصَّل لاتفاق شفهي مع ليستر سيتي للتعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب البالغ من العمر 21 عاما.

وأضافت أن تشيلسي وليستر توصلا لاتفاق يوم الجمعة بشأن صفقة ستصل قيمتها إلى 75 مليون جنيه إسترليني بعد رفض 3 عروض لضمه خلال الفترة الماضية.

وفي حالة وجود المكافآت والإضافات فإن فوفانا سيكون المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، متجاوزًا هاري ماجواير الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي أيضا مقابل 87 مليون جنيه إسترليني.

وسيوقع فوفانا عقدا لمدة ست سنوات حتى يونيو 2028 كلاعب جديد لتشيلسي، وفقا لما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

وكان اللاعب تم استبعاده من قائمة ليستر لمباراة تشيلسي مساء اليوم السبت، حيث قرر المدرب بريندان رودجرز أن يتدرب مع الفريق الرديف تحت 23 عامًا

يُذكر أن فوفانا انضم إلى ليستر مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني من صفوف سانت إتيان الفرنسي في عام 2020، وتطور اللاعب مع "الثعالب" ليصبح أحد أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز.