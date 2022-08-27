طارق حامد: جمهور الزمالك الأوفى بالعالم.. وأتمنى أن أنال محبة حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي، سعادته بتحقيق الانتصار رفقة فريقه بالمباراة الأولى له بالنسخة الجارية من بطولة الدوري.

وفاز فريق اتحاد جدة، بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره العدالة، مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي بمشاركة المصريين أحمد حجازي وطارق حامد كأساسيين فيما تواجد لاعب منتتخب مصر للشباب نور الدين بحار بديلاً.

وردّ طارق حامد، على سؤاله عن شعوره بعد غناء جماهير الاتحاد له عقب المباراة، ضاحكًا بقوله:" الحمدلله أتمنى يحبونني مثل حجازي"، قبل أن يوجه له المراسل سؤالاً عن رسالته لجماهير الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري، ليرد اللاعب الدولي المصري قائلاً:" أبارك لجمهور الزمالك ومهما تحدثت لن أوفيهم حقهم؛ فهم أوفى جمهور في العالم رأيته".

وأتم المحترف بصفوف اتحاد جدة تصريحاته بقوله:"أوعد جمهور الاتحاد بأننا سنبذل أقصى جهد لتحقيق البطولات".

وكان طارق حامد قد انضم لصفوف اتحاد جدة خلال الانتقالات الصيفية الماضية؛ حيث غاب عن آخر مباريات الزمالك بالموسم الماضي.