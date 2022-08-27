التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

استقر ريكاردو سواريش المدير الفني لنادي الأهلي على ملامح تشكيل الفريق ضمن الجولة الـ33 من دوري we المصري على ستاد الكلية الحربية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري المصري، ويأمل في مواصلة ملاحقة بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويستمر سواريش في الاعتماد على اللاعبين الشباب، مع بعض من عناصر الفريق الأول.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد أحمد شرقية- محمد نصير- محمد أشرف- كريم فؤاد .

خط الوسط: محمد محمود- محمد فخري- زياد طارق

خط الهجوم: أحمد عبد القادر- أحمد سيد غريب