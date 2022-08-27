بالمواعيد.. مباريات ليفربول في مجموعات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم 2022-2023، بعد إجراء القرعة الخاصة بالبطولات مساء الخميس.

وجاء ليفربول في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، التي تضم بجواره نابولي الإيطالي، أياكس أمستردام الهولندي، وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

يبدأ رجال يورجن كلوب مباريات دور المجموعات من خلال الحلول ضيفا على نابولي في سبتمر، بينما يختتمها باستضافة الفريق نفسه في نوفمبر.

وأتت مواعد مباريات دور المجموعات كما يلي:

7 سبتمبر.. نابولي (خارج الأرض)

13 سبتمبر.. أياكس (داخل الأرض)

4 أكتوبر.. رينجرز (داخل الأرض)

12 أكتوبر.. رينجرز (خارج الأرض)

26 أكتوبر.. أياكس (خارج الأرض)

1 نوفمبر.. نابولي (داخل الأرض)