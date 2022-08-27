الامارات | مواعيد أهم مباريات اليوم السبت في الدوريات الأوروبية.. بتوقيت الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم السبت مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى وتشتعل المنافسة في الدوري الإنجليزي بلقاء تشيلسي مع ليستر سيتي، فيما تستحوذ مباراة يوفنتوس وروما على كل الأضواء في الدوري الإيطالي.. وتالياً مواعيد أهم مباريات اليوم بتوقيت الإمارات:

الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون - مانشستر يونايتد (الساعة 15:30)

مانشستر سيتي - كريستال بالاس (الساعة 18:00)

تشيلسي - ليستر سيتي (الساعة 18:00)

ليفربول - بورنموث (الساعة 18:00)

أرسنال - فولهام (الساعة 20:30)

الدوري الإيطالي

يوفنتوس - روما _الساعة 20:30)

ميلان - بولونيا (الساعة 22:45)

الدوري الألماني

هيرتا برلين - بوروسيا دورتموند (الساعة 17:30)

ماينز - باير ليفركوزن (الساعة 17:30)

بايرن ميونيخ - بوروسيا مونشنغلادباخ (الساعة 20:30)

الدوري الإسباني

إلتشي - ريال سوسييداد (الساعة 19:30)

رايو فاليكانو - ريال مايوركا (الساعة 21:30)

ألميريا - اشبيلية (الساعة 00:00)