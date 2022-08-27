الامارات | لحظة إغماء الحكم سامي الجريس خلال المباراة.. الجماهير السعودية غاضبة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد الحكم السعودي الدولي سامي الجريس وعيه وسقط أرضاً مغمى عليه خلال إدارته مباراة الطائي ومضيفه الاتفاق ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعوي لكرة القدم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحكم السعودي الجريس لحظة إصابته بدوار بعد مرور 30 دقيقة من أحداث المباراة نتيجة الأجواء الحارة في الدمام الأمر الذي استدعى تدخل الجهاز الطبي في الملعب لإسعافه قبل أن يتم استبداله بالحكم الرابع عبد الرحمن السلطان.

وعبرت جماهير سعودية عن غضبها من جدولة مباريات الدوري، وقال مشجع سعيد بن فهيد عبر "تويتر": "الحكم سامي الجريس يسقط بسبب الرطوبه العالية ماقدر يكمل المباراة والبارح 4 لاعبين هلاليين بعد المباراة على الاكسجين وباقي زملائهم بالكاد كملو المباراة ولاعبي الاتحاد الان غصب يركضون .. الجدولة مشكلة كان المفترض اندية الشرقية تتم جدوله مبارياتهم خارج الشرقية حتى سبتمبر".

وعلق المشجع سامي أبو بدر: "الحكم سامي الجريس يسقط بسبب الرطوبة.. الامر متعلق بالصحة.. نتمنى مراجعة جدول الدوري".

يذكر أن المباراة انتهت لاحقاً بفوز الطائي على الاتفاق 2-1.