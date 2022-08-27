كل ما تريد معرفته حول ترتيب الدوري الإنجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، وسط تحديات مختلفة لكافة فرق البريميرليج.

وتقام مباريات الجولة الرابعة على مدار يومي السبت والأحد، والانطلاقة مع لقاء مرتقب بين ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد على ملعب سانت ماري.

تقام 7 مباريات على مدار يوم السبت، حيث يلتقي ساوثهامبتون مع مانشستر يونايتد، وبرينتفورد ضد إيفرتون، وبرايتون أمام ليدز يونايتد، وتشيلسي مع ليستر سيتي.

كما يلتقي ليفربول مع بورنموث، ومانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، وأخيرا أرسنال مع فولهام.

تقام 3 مباريات يوم الأحد في الدوري الإنجليزي، أبرزها ولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد، وأستون فيلا ضد وست هام.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة باللقاء الذي يجمع بين نوتنجهام فورست وتوتنهام هوتسبير، مساء الأحد.

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023 قبل الجولة الرابعة

أرسنال - 9 نقاط

مانشستر سيتي - 7 نقاط

ليدز يونايتد - 7 نقاط

توتنهام - 7 نقاط

برايتون - 7 نقاط

نيوكاسل - 5 نقاط

فولهام - 5 نقاط

دعّم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خط وسطه بصفقة من العيار الثقيل عبر التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

ويعتبر كاسيميرو من أهم لاعبي وسط الملعب اللاتينيين الذين جاءوا إلى مدينة مانشستر في السنوات الأخيرة، لينضم إلى مجموعة من أبرز نجوم الوسط القادمين من أمريكا الجنوبية للدوري الإنجليزي الممتاز.



أبرز الأسماء اللاتينية التي لعبت في خط الوسط بأندية البريميرليج على مدار السنوات الماضية.

خافيير ماسكيرانو (ليفربول)

مثل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة من 2007 إلى 2010، حيث خاض 139 مباراة سجل خلالها هدفين.



ورغم أن ماسكيرانو لم يحقق أي بطولة مع ليفربول، إلا أنه في موسمه الأول قاد الفريق للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة 1-2 على يد ميلان الإيطالي.

بعد ذلك، انتقل ماسكيرانو إلى برشلونة الإسباني في صيف 2010 مقابل 24 مليون يورو بعقد لـ4 سنوات.

خافيير ماسكيرانو

يعتبر الأرجنتيني خوان سباستيان فيرون من أهم نجوم وسط الملعب اللاتينيين، الذين لعبوا في البريميرليج.

وقضى فيرون 6 مواسم في الملاعب الإنجليزية، حيث لعب مع مانشستر يونايتد من 2001 إلى 2003 قبل ارتداء قميص تشيلسي من 2003 إلى 2007.

رغم ذلك، لم يحقق فيرون إلا لقب واحد في الملاعب الإنجليزية، هو الدوري الممتاز عام 2003 مع مانشستر يونايتد.

وسبق للاعب الأرجنتيني الأسبق أن اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر/أيلول 2001.

فيرناندينيو (مانشستر سيتي)

يعتبر البرازيلي فيرناندينيو من أهم لاعبي خط الوسط الذين لعبوا في الملاعب الإنجليزية في السنوات الأخيرة، سواء على صعيد اللاعبين اللاتينيين أو بشكل عام.

وقضى فيرناندينيو 9 سنوات في مانشستر سيتي ما بين 2013 و2022 قبل أن يرحل هذا الصيف إلى أتلتيكو بارانيسي البرازيلي.

سجل فيرناندينيو 26 هدفًا في 383 مباراة بقميص العملاق السماوي، بينما فاز مع الفريق بـ13 لقب منها 5 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز.

جيلبرتو سيلفا (أرسنال)

مثل البرازيلي جيلبرتو سيلفا فريق أرسنال الإنجليزي على مدار 6 سنوات من 2002 إلى 2008.

سجل سيلفا بطل كأس العالم 2002 مع البرازيل، 24 هدفًا في 244 مباراة لعبها بقميص الجانرز.

كما توج بـ5 ألقاب مع أرسنال خلال فترة تواجده بالفريق، مقسمة بين لقب للدوري ولقبين لكأس إنجلترا ومثلهما للدرع الخيرية.

فابينيو (ليفربول)

يلعب البرازيلي فابينيو في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي منذ قدومه من موناكو الفرنسي في عام 2018.

ولقد لعب فابينيو 174 مباراة بقميص الريدز سجل فيها 11 هدفًا وحقق 7 بطولات كاملة.

حقق فابينيو مع ليفربول كل البطولات الممكنة وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.