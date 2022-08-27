شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مباراة جمعت الأهلى والطلائع فى الدورى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وهى المباراة التي يسعى المارد الأحمر لحسم نتيجتها على أمل إنهاء مسابقة الدوري في المركز الثاني بالموسم الحالي، وإنهاء الموسم بصورة طيبة بعد فقدان المنافسة على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي

32 مباراة جمعت الأهلى وطلائع الجيش

حقق الأهلى الفوز فى 23 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا فى ثمانى مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي فى الدوري، بينما فعلها فى مباراة السوبر المحلى الاخيرة بين الفريقين بركلات الترجيح.



مواجهات الأهلى والطلائع

حكاية المباراة الأولى والأخيرة بين الأهلى والطلائع فى الدوري

المباراة الأولى التى جمعت الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدورى الممتاز، فى أول ظهور للطلائع فى المسابقة، انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد بركات، لاعب الأهلى السابق، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين فى الدوري كانت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم وانتهت بالتعادل السلبى.

61 هدفا للأهلى و14 للطلائع

نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك طلائع الجيش فى 61 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلى 14 هدفًا.