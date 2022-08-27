شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حمزة الجمل مع الإسماعيلى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق إنبى، فى الرابعة عصر اليوم السبت، فريق الإسماعيلى باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل إنبى اللقاء بعد الهزيمة من الأهلى بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، بينما تعادل الإسماعيلى مع إيسترن كومبانى فى نفس الجولة.

ويتسلح الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، بالانتفاضة التى حققها الدراويش في الأسابيع الأخيرة للمسابقة، والتى أدت لتحسين موقعه فى جدول المسابقة وهروبه من شبح الهبوط.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

ولعب الدراويش خلال هذه الفترة 16 مباراة بمسابقة الدورى، فاز 7 تعادل 6 خسر 3، له 18 هدفًا عليه 16 هدفًا، كلين شيت 9 لقاءات.