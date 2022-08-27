شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش، فى الثامنة مساء اليوم السبت، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وفاز الأهلى على إنبى بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، بينما تعادل طلائع الجيش مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتربع أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافى الدورى المصرى برصيد 19 هدفاً.