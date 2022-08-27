شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار شباب اليد للوصول للمنافسة على لقب أفريقيا أمام الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد المواجهة المنتظرة بين منتخبى مصر والجزائر فى ختام بطولة أفريقيا للشباب، المحدد لها السابعة مساء اليوم، السبت، بعدما نجح الفراعنة فى التأهل بتحقيق العلامة الكاملة.

ويرصد ”الخليج 365” مشوار شباب اليد فى البطولة للوصول للنهائى كالتالى :

الفوز على ليبيا 24 / 23 .

الفوز على الكونغو 40 / 23 .

الفوز على الجزائر 39 / 27 .

الفوز على أنجولا 33 / 24 .

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية، وصابر حسين مدير فنى، وعمرو خليفة مدرب عام، ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى، ومحمد درنكى مدير إدارى، ودكتور ماجد مدحت طبيب الفريق الوطنى، والمهندس محمد إمام محلل الأداء الفنى للفريق الوطنى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - آدم البشرى - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - أحمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - محمد رفاعى - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.