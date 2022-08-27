شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سواريز مع الأهلى قبل مواجهة الطلائع فى الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلى، لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم في محاولة تصحيح المسار المحلى، وخاض سواريز 15 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 12 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 5.

وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 10 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة بكأس مصر وأخيراً إيسترن كومبانى والاسماعيلى وإنبى بالدوري.



ارقام سواريز

وفاز الأهلى على إنبى بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، بينما تعادل طلائع الجيش مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.