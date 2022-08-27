شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهى أفراح الفوز على الاتحاد استعداداً للمصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أفراح الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف فى الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام، استعداداً للقاء المقبل أمام النادى المصري، وشدد مدرب المقاولون على أن الفريق لم يحسم، حتى الآن، معركة البقاء فى الدوري بشكل رسمي، مطالباً اللاعبين بحسم نقاط اللقاء القادم لتأكيد البقاء.

وقرر شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، مد معسكر الفريق بالإسكندرية، والذي انطلق الخميس الماضي قبل مواجهة الاتحاد، استعداداً لمواجهة المصري الثلاثاء المقبل، في مباراة الجولة 34 والأخيرة من الدوري والتي تجمع الفريقين على استاد برج العرب.

وتحت قيادة شوقي غريب حصد المقاولون العرب 10 نقاط ثمينة خلال أخر 4 جولات، بعدما تعادل أمام الجونة بـ 10 لاعبين، ثم فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على فاركو في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، ثم الفوز على الاتحاد بهدف نظيف وحافظ المقاولون على نظافة شباكه خلال الثلاث مباريات.

وحصد المقاولون الانتصار الثالث على التوالي أمام الاتحاد السكندري، ورفع الذئاب رصيدهم للنقطة 35 لوضع الفريق في منطقة الأمان، حيث يحتاج المقاولون نقطة واحدة فقط من مباراة الجولة المقبلة أمام المصري لتأكيد البقاء بشكل رسمي.

ويحتل المقاولون المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 35 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفا واستقبلت شباكهم 30.