الامارات | تعرف إلى موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.. هل يثأر "البارسا"؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقعه الرسمي مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وأبرزها المواجهة المرتقبة بين برشلونة وبايرن ميونيخ في قمة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً إنتر ميلان الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي، حيث ستقام المباراة المنتظرة يوم الثلاثاء 13 سبتمبر المقبل.

وقبل هذه المباراة يستهل البايرن مشواره في المسابقة القارية الأولى في السابع من سبتمبر المقبل على أرض إنتر في ميلانو، ضمن المجموعة الحديدية.

وتترقب الجماهير العالمية التعرف على قدرة برشلونة وإمكانية الثأر للخسارة الكارثية التي تعرض لها في سنة الكورونا أمام بايرن ميونيخ 2-8 في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وفي المقابل، يدشن ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه على أرض سلتيك الاسكتلندي في السادس من سبتمبر في مجموعة سادسة تضم لايبزيغ الألماني وشاختيور دانيتسك الأوكراني، ويتواجه باريس سان جيرمان الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي في ملعب "بارك دي برانس" الباريسي، ضمن المجموعة الثامنة تضم أيضا بنفيكا البرتغالي، ومكابي حيفا الإسرائيلي.

وتقام نسخة هذه السنة من دوري الأبطال في جدول زمني ضيق، بسبب تنظيم مونديال قطر على مشارف فصل الشتاء (بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين)، وتقام المرحلة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في الأول والثاني من نوفمبر.