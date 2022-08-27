شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، مرحلة المجموعات.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية جدول مباريات كافة الفرق خلال الموسم الجديد من البطولة الأقوى على الصعيد القاري عالميا.



ويحمل ريال مدريد الإسباني لقب النسخة الماضية، بعد فوزه في المباراة النهائية على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، أواخر شهر مايو/ آيار الماضي.

مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



6 سبتمبر سيلتيك - ريال مدريد - 10.00 مساءً

14 سبتمبر: ريال مدريد - لايبزيج - 10.00 مساءً

5 أكتوبر: ريال مدريد - شاختار - 10.00 مساءً

11 أكتوبر: شاختار - ريال مدريد - 10.00 مساءً

25 أكتوبر: لايبزيج - ريال مدريد - 10.00 مساءً

2 نوفمبر: ريال مدريد - سيلتيك - 7.45 مساءً

مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

7 سبتمبر: برشلونة - فيكتوريا بلزن - 10.00 مساءً

13 سبتمبر: بايرن ميونخ - برشلونة - 10.00 مساءً

4 أكتوبر: إنتر ميلان - برشلونة - 10.00 مساءً

12 أكتوبر: برشلونة - إنتر ميلان - 10.00 مساءً

26 أكتوبر: برشلونة - بايرن ميونخ - 10.00 مساءً

1 نوفمبر: فيكتوريا بلزن - برشلونة - 10.00 مساءً

مواعيد مباريات أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

7 سبتمبر: أتلتيكو × بورتو - 10.00 مساءً

13 سبتمبر: باير ليفركوزن - أتلتيكو - 10.00 مساءً

4 أكتوبر: كلوب بروج × أتلتيكو - 10.00 مساءً

12 أكتوبر: أتلتيكو × كلوب بروج - 7.45 مساءً

26 أكتوبر: أتلتيكو × باير ليفركوزن - 10.00 مساءً

1 نوفمبر: بورتو - أتلتيكو مدريد - 7.45 مساءً

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

6 سبتمبر: إشبيلية × مانشستر سيتي - 9 مساءً

14 سبتمبر: مانشستر سيتي × بروسيا دورتموند - 9 مساءً

5 أكتوبر: مانشستر سيتي × كوبنهاجن - 9 مساءً

11 أكتوبر: كوبنهاجن × مانشستر سيتي - 7.45 مساءً

25 أكتوبر: بروسيا دورتموند × مانشستر سيتي - 9 مساءً

2 نوفمبر: مانشستر سيتي × إشبيلية - 9 مساءً

تباينت ردود أفعال لاعبي لايبزيج الألماني فور معرفتهم بنتيجة قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت الخميس الماضي.



ووقع لايبزيج في المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا إلى جوار ريال مدريد الإسباني وشاختار دونستيك الأوكراني وسيلتك الإسكتلندي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي لايبزيج عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للاعبي الفريق داني أولمو والفرنسي كريستوفر نكونكو وبنيامين هنريش، وهم يتابعون بث مباشر لحفل القرعة.

وبمجرد معرفة أن لايبزيج سيتواجه مع الريال في دور المجموعات، دخل أولمو وهنريش في نوبة ضحك كبيرة مع دهشة.

من جانبه كان نجم الفريق نكونكو يجلس في المقعد الأمامي للسيارة بجوار السائق، وعندما أخبروه بالقرعة ابتسم وبدا عليه أن يتحدث في الهاتف.

علمًا بأن لايبزيج سيواجه ريال مدريد، حامل لقب البطولة والأكثر تتويجًا، في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وكانت أفضل إنجازات النادي الذي تأسس عام 2009، التأهل لنصف نهائي التشامبيونز ليج عام 2020 قبل الخروج على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

يحتفل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، بمرور 10 سنوات بالتمام والكمال على انتقاله إلى بطل أوروبا التاريخي قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

مودريتش انتقل إلى ريال مدريد في 27 أغسطس/ آب 2012، وقدم مستويات باهتة في انطلاقته مع الفريق، لكنه سرعان ما تحول إلى أحد رموزه، خاصة في آخر 4 سنوات.



"لقد كانت عملية المفاوضات شاقة ومرهقة، وفي النهاية تحقق الحلم. أنا هنا في ريال مدريد وهو شرف كبير لأي لاعب الانضمام لأكبر ناد في العالم. أريد أن أبدأ التدريب حالا، أنا متحمس للغاية"، تلك الكلمات العاطفية أدلى بها مودريتش أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لاعبا جديدا بين صفوف بطل إسبانيا.

مودريتش حصل أولا على القميص رقم 19، بينما كان الألماني مسعود أوزيل يحمل الرقم 10 ثم الكولومبي جيمس رودريجيز، لكن الأخير رحل في 2017 إلى بايرن ميونخ ليترك هذا القميص للساحر الكرواتي.

وقال مودريتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية "لقد مرت 10 سنوات هنا، لكنني أبدأ كل يوم كما لو كان الأول لي مع ريال مدريد، عشت حلما رائعا على مدار عقد كامل، وآمل ألا أستيقظ منه".

خلال تلك الفترة حقق مودريتش مع ريال مدريد العديد من الألقاب على كافة الأصعدة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات أعوام 2014 و16 و17 و18 و22.

وأضاف "هذا العام فزنا بـ4 ألقاب ومازال أمامنا المزيد من التحديات".

ويستحوذ مودريتش على حب وتقدير الجميع داخل أروقة "الملكي" خلال الوقت الراهن، وله قيمة كبيرة داخل غرفة خلع الملابس، وهو ثالث قادة الفريق بعد الفرنسي كريم بنزيما والإسباني ناتشو.

ويرتبط مودريتش بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2023، وعلى الأرجح سيجدد تعاقده مع النادي إذا حافظ على نفس مستواه الحالي.

