شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستهل النصر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة ضد ضيفه الوحدة.

المباراة ستجمع بين الفريقين، على ملعب "مرسول بارك" معقل النصر، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.



ويسعى النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا لتحقيق انطلاقة جيدة، على أمل استعادة لقب الدوري السعودي الغائب عن خزائن الفريق منذ 2019.



ينتظر أن تقام مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي يوم السبت 27 أغسطس/ آب الجاري.



وسيكون موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي بتمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

تملك قنوات "SSC" السعودية حقوق بث مباريات الدوري السعودي بشكل حصري في الوطن العربي.

ويتوقع أن تقوم قناة "SSC 1" بنقل المباراة بين الفريقين تلفزيونيا على الهواء مباشرة.



أعلن نادي يوفنتوس، صباح الجمعة، تعاقده رسميا مع المهاجم البولندي أركاديوش ميليك خلال الصيف الحالي.

وأوضح يوفنتوس أنه حصل على خدمات ميليك بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قادما من مارسيليا، لكنه لم يكشف أي تفاصيل مالية عن الصفقة.

قناة "سكاي سبورت إيطاليا" ذكرت أن قيمة إعارة ميليك إلى يوفنتوس ستبلغ مليون يورو، ومبلغا مثله آخر يتعلق بالإضافات والحوافز.

فضلا عن ذلك، يملك يوفنتوس بندا لشراء اللاعب عقب نهاية الموسم الحالي مقابل 8 ملايين يورو.

ويملك ميليك (28 عاما) خبرات سابقة في الدوري الإيطالي، حيث سبق أن لعب في صفوف نابولي بين 2016 و2021.

ضم ميليك سيسبب أزمة كبيرة لبرشلونة، حيث كان يأمل في نجاح مفاوضات تعاقد مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي مع يوفنتوس.

وكان يوفنتوس دخل في مفاوضات مع ديباي للتعاقد معه، خاصة وأن الأخير توصل لاتفاق على فسخ عقده مع النادي الكتالوني، لكن إدارة "البيانكونيري" تراجعت عن ضم اللاعب الهولندي بسبب مغالاته في طلباته المالية.

ويواجه برشلونة يواجه أزمة بسبب ذلك، حيث أن عدم رحيل ديباي لن يمكنه من تسجيل المدافع الفرنسي جول كوندي في كشوفه برابطة الدوري الإسباني بسبب لوائح اللعب المالي النظيف.

ويعني ذلك أن اللاعب القادم من إشبيلية لن يستطيع حتى الآن المشاركة بصورة رسمية رفقة "البلوجرانا".

ونظرا للظروف المالية الصعبة التي يعاني منها برشلونة منذ عامين، فإنه قام بعدة رافعات اقتصادية تتضمن بيع جزء من أصوله لمدة 25 عاما، لكن ذلك لم يكن كافيا لتسجيل كل الصفقات التي أبرمها.

ويتوجب على النادي لتسجيل صفقته الأخيرة، كوندي، رحيل ديباي، حتى يفسح المجال لوضع المدافع الفرنسي بدلا منه، وهو ما لم يحدث.

ويأمل برشلونة أن تنتهي أزمة كوندي، من خلال نجاح مفاوضات بيع مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج إلى تشيلسي خلال الساعات المقبلة.

يحتفل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، بمرور 10 سنوات بالتمام والكمال على انتقاله إلى بطل أوروبا التاريخي قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

مودريتش انتقل إلى ريال مدريد في 27 أغسطس/ آب 2012، وقدم مستويات باهتة في انطلاقته مع الفريق، لكنه سرعان ما تحول إلى أحد رموزه، خاصة في آخر 4 سنوات.



"لقد كانت عملية المفاوضات شاقة ومرهقة، وفي النهاية تحقق الحلم. أنا هنا في ريال مدريد وهو شرف كبير لأي لاعب الانضمام لأكبر ناد في العالم. أريد أن أبدأ التدريب حالا، أنا متحمس للغاية"، تلك الكلمات العاطفية أدلى بها مودريتش أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لاعبا جديدا بين صفوف بطل إسبانيا.

مودريتش حصل أولا على القميص رقم 19، بينما كان الألماني مسعود أوزيل يحمل الرقم 10 ثم الكولومبي جيمس رودريجيز، لكن الأخير رحل في 2017 إلى بايرن ميونخ ليترك هذا القميص للساحر الكرواتي.

وقال مودريتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية "لقد مرت 10 سنوات هنا، لكنني أبدأ كل يوم كما لو كان الأول لي مع ريال مدريد، عشت حلما رائعا على مدار عقد كامل، وآمل ألا أستيقظ منه".

خلال تلك الفترة حقق مودريتش مع ريال مدريد العديد من الألقاب على كافة الأصعدة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات أعوام 2014 و16 و17 و18 و22.

وأضاف "هذا العام فزنا بـ4 ألقاب ومازال أمامنا المزيد من التحديات".

ويستحوذ مودريتش على حب وتقدير الجميع داخل أروقة "الملكي" خلال الوقت الراهن، وله قيمة كبيرة داخل غرفة خلع الملابس، وهو ثالث قادة الفريق بعد الفرنسي كريم بنزيما والإسباني ناتشو.

ويرتبط مودريتش بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2023، وعلى الأرجح سيجدد تعاقده مع النادي إذا حافظ على نفس مستواه الحالي.

أتم السنغالي كيتا بالدي إجراءات انتقاله إلى سبارتاك موسكو الروسي، بعد أنباء ربطت اللاعب بالدخول في مفاوضات جادة مع الأهلي وبيراميدز، في الدوري المصري.

بالدي كان لاعبا في فريق الشباب لنادي برشلونة الإسباني بين عامي 2004 و2011، ومثّل عدة فرق أوروبية منها لاتسيو وإنتر ميلان وسامبدوريا في إيطاليا، وموناكو الفرنسي.

وقدم النادي الروسي لاعبه الجديد يوم الجمعة، واستغل تغريدة يعلن فيها التعاقد معه ليسخر من المشكلة التي تواجه برشلونة في تسجيل اللاعبين الجدد مؤخرا.

وكتب سبارتاك موسكو عبر حسابه بموقع "تويتر"، مرفقا التغريدة بصورة اللاعب: "سجلنا لاعبا جديدا لدينا دون أي مشاكل. هل تشعر بالغيرة؟"، مع إشارة لحساب نادي برشلونة.



ويسعى برشلونة حاليا لتسجيل اللاعب جول كوندي أحدث صفقاته، ويسابق الزمن في سبيل ذلك قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.