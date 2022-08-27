موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف طلائع الجيش نظيره الأهلي مع طلائع الجيش مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، في المباراة قبل الأخيرة من منافسات الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة الاهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة 8 مساء علي ملعب ستاد الكلية الحربية.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي مع نظيره طلائع الجيش على قناة أون تايم سبورتس .

ويسعي النادي الاهلي للفوز علي مباراة اليوم وهدفه المركز الثاني لإنهاء الدوري بصورة طيبة بعد فقدان المنافسة علي لقب الدوري .

وانتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدور الاول بالتعادل السلبي.

ويحتل الأهلي في المركز الثالث برصيد 67 وجاء طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.