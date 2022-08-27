شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والطلائع فى الدورى قبل مواجهة الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وهى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها على أمل إنهاء مسابقة الدوري فى المركز الثاني، وإنهاء الموسم بصورة طيبة بعد فقدان المنافسة على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 67 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 50 نقطة من 32 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 24.



ارقام الأهلى والطلائع

فاز الأهلى على إنبى بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، بينما تعادل طلائع الجيش مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع اليوم السبت فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.