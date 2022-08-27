شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وهولندا فى بطولة العالم للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة مواجهة مهمة أمام هولندا فى إطار أول مبارياته ببطولة العالم بسلوفينيا، التى تنطلق اليوم وتستمر حتى يوم 11 سبتمبر المقبل.

تقام مباراة مصر وهولندا فى بطولة العالم للكرة الطائرة فى تمام الـ 2 ظهرا بتوقيت القاهرة، وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة معسكراً مغلقاً بسلوفينيا قبل انطلاق المنافسة، وترأس البعثة عايدة إسماعيل عضو مجلس الإدارة.

وتضم قائمة المنتخب النهائية كلا من: صانع ألعاب: حسام يوسف – أحمد فتحي.

مركز 4: محمد مصطفى لعبة – أحمد سعيد – أحمد ضياء – عبدالرحمن الحسيني.

مركز 3: محمد عادل سلامة – محمد المهدي – محمد مجدي الجون – عبدالرحمن سعود.

ليبرو: محمد رضا – محمد رمضان.

مركز 2: رضا هيكل – أحمد قطب.