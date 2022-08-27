شكرا لقرائتكم خبر عن محمود دسوقى حكماً للإسماعيلى للمرة الأولى اليوم أمام إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الإسماعيلي وإنبي، فى إطار الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ويدير اللقاء محمود دسوقي حكم ساحة، ويعاونه عمران فرايج مساعد أول وعلى علاء مساعد ثان ومحمود رشدي حكمًا رابعًا، وللفيديو أحمد حامد فهيم ومحمد معروف.

وتعتبر هذه المباراة هى الأولي لدسوقي التى يديرها للإسماعيلي فى تاريخه بالرغم من تواجده فى العديد من مباريات الدراويش حكمًا للفيديو.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، أعلن قائمته لهذه المباراة التى ضمت 22 لاعبًا ليس بينهم محمد فوزي وعمر الوحش ومحمد نصر وباهر المحمدي وجان موريل، بينما عاد محمود عبد العاطي دونجا بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا بجانب ضم عبد الله السعيد لاعب فريق الشباب لأول مرة فى حياته.