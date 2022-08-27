شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينعى ابنة سعيدو سيمبورى لاعب الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الحساب الرسمي للنادي المصري على فيس بوك ابنة سعيدو سيمبوري، لاعب الفريق البورسعيدي السابق والاتحاد السكندري حالياً، وكتب حساب المصري، "ينعي النادي المصري بخالص الحزن والأسى ابنة سعيدو سيمبوري، لاعب النادي المصري السابق ولاعب الاتحاد السكندري الحالي، والتي وافتها المنية اليوم".

وأضاف، "النادي المصري إذ يشاطر لاعبه السابق الحزن فى هذا المصاب الأليم، فإنه يتوجه لله العلي القدير بالدعاء أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وخسر الاتحاد السكندري فى المباراة الماضية بهدف نظيف أمام المقاولون العرب خلال مباراة الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية.

بينما تعادل النادي المصري أمام نادي الزمالك سلبياً خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على استاد برج العرب بالأسكندرية.

ويحتل النادى المصرى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 14 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً أيضاً.