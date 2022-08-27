شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طارق العشرى فرس الرهان الرابح فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلميذ جوزيه.. بهذا اللقب اشتهر طارق العشرى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، بين المدربين، لمدى قربه من الساحر البرتغالي المدير الفني السابق للنادي الأهلي، والذى حصد العديد من البطولات مع المارد الأحمر فى العقد الأول من هذا القرن.

أثبت العشري أنه رجل المهام الصعبة، بعدما أسندت إليه مهمة تدريب فريق طلائع الجيش فى الموسم الجاري، والذى كان يعاني من تراجع نتائجه وترتيبه فى الدوري بعد رحيل نجوم الهجوم فى الفريق قبل بداية الموسم، إلا أن العشري نجح فى إعادة الطلائع للمنافسة وحقق أرقاماً قياسية فى عدم تلقى أى هزيمة، وأصبح ينافس بقوة على المركز الرابع بجدول الدوري.

تولى طارق العشري تدريب الطلائع في 29 ديسمبر الماضي، وقاد الفريق خلال 27 مباراة، فاز في 12 لقاء وتعادل فى مثلها وتلقى 3 هزائم فقط، وتقدم الطلائع تحت قيادته إلى المركز الخامس برصيد 50 نقطة وتفصله 3 نقاط فقط عن المركز الرابع الذي يحتله فريق فيوتشر.

يعتبر العشري من المدربين القلائل الذين انتزعوا بعض البطولات من الأهلي والزمالك، مع فرق لم تتمتع بإمكانيات كبيرة، حيث توج العشرى ببطولة كأس السوبر المصري مع حرس الحدود بعد الفوز على الأهلي في موسم 2008/2009، كما توج بكأس مصر مرتين مع حرس الحدود أيضاً في موسمي 2008/2009، و2009/2010.