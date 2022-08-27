شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات فى الدوري أمام الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى ، مع دقات الثامنة مساء اليوم السبت، طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وفاز الأهلى على إنبى بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، بينما تعادل طلائع الجيش مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 50 نقطة بعدما خاض 32 مباراة فاز في 12 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 24.

من جهته طالب البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلى، لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى، وخاض سواريز 15 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 12 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 5.

وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 10 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة بكأس مصر وأخيراً إيسترن كومبانى والاسماعيلى وإنبى بالدوري.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، استكمال ما تبقى من مباريات لفريق الكرة بالنادي في مسابقة الدوري الممتاز باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة أمثال محمد محمود وصلاح محسن وميكيسونى.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين في صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

ويغيب عن الأهلي لنهاية الدوري كلاً من : محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأليو ديانج للحصول على راحة بقرار من مجلس إدارة النادي يوم 4 أغسطس الجاري ، فيما يغيب بدر بانون بعد إنتقاله مؤخراً رسميًا إلى نادي قطر القطري.

ويغيب للإصابة كل من عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا.

وفى المقابل، طالب طارق العشرى، المدير الفني للطلائع، لاعبيه بضرورة حصد النقاط الثلاث الليلة لاقتحام المربع الذهبى قبل نهاية المسابقة فى ظل صراعه المحتدم مع فيوتشر، ويستعيد الطلائع الليلة جهود لاعبه مصطفى الزنارى في مواجهة الأهلى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب مصطفى الزنارى عن مباراة فريقه أمام سيراميكا بالجولة الثانية والثلاثين للمسابقة بعدما حصل على الإنذار الثالث في لقاء الطلائع مع إنبى.

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، حيث حسم تتويج الزمالك بالدوري للموسم الثانى على التوالي ولايزال صراع أهل القاع مشتعلا، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.