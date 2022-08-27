شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يخوض وديتين فى معسكر المنتخب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، على إقامة مباراتين وديتين للفراعنة فى معسكر سبتمبر المقبل، وهو الأول للمدرب البرتغالى مع منتخب الفراعنة بعد تعيينه خلفا لإيهاب جلال.

وقرر فيتوريا أن يكون المعسكر المقبل بالإسكندرية بعد جولة قام بها لملعبي الإسكندرية وبرج العرب، التقى خلالها مدربي الاتحاد وسموحة وفاركو، وتأكد من جاهزية المدينة وملاعبها لاستقبال معسكر المنتخب الأول.

وتجرى حاليا المفاوضات مع منتخبات نيجيريا والنيجر وليبيريا والسودان للاتفاق معها على مباراتين وديتين، ووصلت المفاوضات بين اتحاد الكرة وهذه الاتحادات لمراحل متقدمة، ومن المنتظر إقامة الوديتين بملعب برج في الإسكندرية فى سبتمبر المقبل، وهو المعسكر المقرر له بشكل مبدئى الفترة من 19 وحتى 27 من الشهر المقبل.

وطلب البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول، من معاونيه تسجيلا لجميع مباريات الدورى لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر، وقام فيتوريا بتقسيم مباريات الدورى على معأونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات واللاعبين أولًا بأول.

وتشهد الفترة الحالة حضور البرتغالى روى فيتوريا، لمباريات الدورى فى الجولات الأخيرة، حتى يتمكن من تحديد اختياراته من اللاعبين المقرر تواجدهم فى شهر سبتمبر المقبل.

وقام فيتوريا، بزيارة أندية الدورى الممتاز مؤخرا، والتقى مع الأجهزة الفنية، واجتمع مع مواطنيه جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، ويكاردو سواريش المدير الفنى للأهلي، ونونو ألميدا المدير الفنى لفاركو.