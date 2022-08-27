محمد عباس يقود مباراة الأهلي وطلائع الجيش تحكيميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الحكام الذين سيديرون مباريات اليوم السبت من منافسات الجولة 33 من الدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، قيادة مباراة طلائع الجيش والأهلي عند الثامنة من مساء اليوم للحكام محمد عباس على أن يُساعده أحمد الفار وصالح محمد عفيفي وسيكون عاطف حسين حكمًا رابعًا بينما سيكون محمد عبدالعزيز حكم فيديو ومصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.

وأشارت لجنة الحكام، إلى أن مباراة إيسترن كومباني ونظيره البنك الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم للحكم محمد عادل على أن يُساعده ممدوح مصطفى وإيهاب فخري فيما سيكون محد العتباني حكمًا رابعًا ومحمد سلامة كحكم فيديو فيما سيكون أحد حسام طه مساعد حكم فيديو.

وسيقود مباراة فاركو وغزل المحلة، عند 5:30 عصر اليوم الحكم محمد الصباحي على أن يُساعده كلًا من محمود رضا وحاتم علام، فيما سيكون هشام الفلال حكمًا رابعًا ومحمد الشناوي حكم فيديو وسيُساعده هاني خيري.

وسيُدير مباراة إنبي والإسماعيلي الحكم محمود دسوقي على أن يُساعده عمران فاريج وعلي علاء على أن يكون محمود رشدي حكمًا رابعًا وأحمد حامد فهيم حكم فيديو وسيُساعده محمد معروف.