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مباريات اليوم.. الأهلي أمام الطلائع.. و7 مواجهات في بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات في والدوريات الأوروبية.

وتقام في بطولة الدوري المصري أربع مباريات على رأسها لقاء طلائع الجيش والأهلي، بجانب استمرار صراع الهبوط حين يواجه إيسترن كومباني نظيره البنك الأهلي.

وفي الممتاز، يلعب أمام بورنموث ومانشستر سيتي أمام كريستال بين 7 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وتشهد جولة مباراة قوية بين يوفنتوس وروما، كما يلعب ميلان أمام بولونيا.

وتنطلق اليوم الجولة الثالثة من بطولة والرابعة من بطولة الدوري الفرنسي، بجانب الدوري الألماني حيث يواجه بايرن ميونيخ نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ.

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