شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم ريال مدريد " مودريتش" يتحدث بشأن كواليس حلم استمر 10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتفل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، بمرور 10 سنوات بالتمام والكمال على انتقاله إلى بطل أوروبا التاريخي قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

مودريتش انتقل إلى ريال مدريد في 27 أغسطس/ آب 2012، وقدم مستويات باهتة في انطلاقته مع الفريق، لكنه سرعان ما تحول إلى أحد رموزه، خاصة في آخر 4 سنوات.



"لقد كانت عملية المفاوضات شاقة ومرهقة، وفي النهاية تحقق الحلم. أنا هنا في ريال مدريد وهو شرف كبير لأي لاعب الانضمام لأكبر ناد في العالم. أريد أن أبدأ التدريب حالا، أنا متحمس للغاية"، تلك الكلمات العاطفية أدلى بها مودريتش أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لاعبا جديدا بين صفوف بطل إسبانيا.

مودريتش حصل أولا على القميص رقم 19، بينما كان الألماني مسعود أوزيل يحمل الرقم 10 ثم الكولومبي جيمس رودريجيز، لكن الأخير رحل في 2017 إلى بايرن ميونخ ليترك هذا القميص للساحر الكرواتي.

وقال مودريتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية "لقد مرت 10 سنوات هنا، لكنني أبدأ كل يوم كما لو كان الأول لي مع ريال مدريد، عشت حلما رائعا على مدار عقد كامل، وآمل ألا أستيقظ منه".

خلال تلك الفترة حقق مودريتش مع ريال مدريد العديد من الألقاب على كافة الأصعدة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات أعوام 2014 و16 و17 و18 و22.

وأضاف "هذا العام فزنا بـ4 ألقاب ومازال أمامنا المزيد من التحديات".

ويستحوذ مودريتش على حب وتقدير الجميع داخل أروقة "الملكي" خلال الوقت الراهن، وله قيمة كبيرة داخل غرفة خلع الملابس، وهو ثالث قادة الفريق بعد الفرنسي كريم بنزيما والإسباني ناتشو.

ويرتبط مودريتش بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2023، وعلى الأرجح سيجدد تعاقده مع النادي إذا حافظ على نفس مستواه الحالي.

يبدو أن الميركاتو الصيفي 2022 مستمر بالنسبة لنادي ريال مدريد الإسباني، الطامح للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي.

مؤخرا فقد ريال مدريد أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة، برحيل البرازيلي كاسيميرو لاعب خط الوسط إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن كارلو أنشيلوتي المدرب الإيطالي المخضرم لكتيبة "الملكي"، استبعد 3 لاعبين تماما من حساباته، والأقرب لهم الرحيل هذا الصيف.

وأوضح المصدر أن الثلاثي يتألف من ماركو أسينسيو وألفارو أودريوزولا وماريانو دياز، وهم مرشحون بقوة للرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو.

صحيح أن أسينسيو كان ثالث هدافي ريال مدريد الموسم الماضي مع أنشيلوتي، لكنه مرشح بقوة للرحيل، وهو ما لمح له أنشيلوتي بقوله "ينبغي علينا الانتظار حتى نهاية الشهر لنعرف مصيره".

وأشارت تقارير إلى أن أسينسيو مستهدف من مانشستر يونايتد أيضا، على غرار كاسيميرو.

في المقابل، يحظى أودريوزولا باهتمام كبير من إنتر ميلان الإيطالي ونوتنجهام فورست الإنجليزي، وكان من المتوقع أن يكون بديلا لداني كارفاخال لكنه لم يكتسب ثقة كارلو، الذي يفضل لوكاس فاسكيز عليه.

وأخيرا، وجه أنشيلوتي رسالة لماريانو دياز وطالبه بالموافقة على أي عرض "جيد" خلال الفترة المقبلة، رغم أنه في الأساس البديل الوحيد للفرنسي كريم بنزيما في ريال مدريد.

لكن أنشيلوتي ينوي الاعتماد على البلجيكي إيدين هازارد في مركز المهاجم، لمنح بنزيما راحة لبعض الوقت على مدار الموسم.

كشف نجم نادي ريال مدريد، توني كروس عن أفضل 4 لاعبين، لعب بجوارهم في السنوات الماضية، متجاهلًا زميليه، كريم بنزيما وتيبو كورتوا.

ولعب كروس مع كل من باير ليفركوزن، بايرن ميونخ، وفي الوقت الحالي ريال مدريد، وشارك مع عدد كبيرة من نجوم كرة القدم على الساحة الرياضية.



وخلال حوار خاص نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، اضطر كروس للإجابة على أسئلة أكثر من 90 شخصًا من المشاهير العالميين مثل روبي ويليامز، روجر فيدرر وديرك نوفيتسكي.

و اختار كروس 4 لاعبين هم الأفضل في كل خط من الملعب، وقال: "طوال مسيرتي الكروية، شاركت رفقة العديد من اللاعبين المميزين".

واعترف: "من الصعب اختيار 4 لاعبين ولكن إذا كنت مجبرًا على ذلك، سأختار مانويل نوير في حراسة المرمى، أفضل مدافع هو سيرجيو راموس، أفضل لاعب وسط هو لوكا مودريتش، وأفضل مهاجم هو كريستيانو رونالدو".

وأراد أسطورة التنس روجر فيدرر، معرفة أي لاعب خط وسط جعله مكتملًا على أرض الملعب، ورد عليه كروس: "أعتقد أنه يمكن اعتبار ثلاثي ريال مدريد في الفترة الأخيرة، مكملًا مثاليًا، لأن لدينا كل شيء في صفنا، مع كاسيميرو، الشخص الذي كان لديه مهمة واضحة تتمثل في اكتساح الوسط. ومع لوكا مودريتش وأنا، اثنان لا يهربان من المهام الدفاعية".

وأكمل: "بهذه الطريقة، كنا متماسكين للغاية دفاعيًا. من ناحية أخرى، كنا أيضًا نلعب كرة القدم بشكل جيد ونتحكم في المقدمة، كان التنسيق بين الدفاع والهجوم ممتازا جدًا".

ومنذ قدومه إلى ريال مدريد في صيف 2014 قادمًا من بايرن ميونيخ، شارك كروس مع النادي الملكي خلال 367 مباراة خلال جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 25 هدف وقدم 83 تمريرة حاسمة، وفاز بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.