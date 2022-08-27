موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام إيسترن كومبانى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتوج بدرع الدوري للموسم الثانى على التوالي

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج ، وقَبِل الزمالك هدية فيوتشر الذي هزم بيراميدز، منافس "الأبيض" المباشر على اللقب، ليحسم الأخير الدوري رسميا للموسم الثاني على التوالى والمرة الـ14 في تاريخه، قبل أن يخوض 3 مباريات تحصيل حاصل أمام الاتحاد السكندري وتعادل بهدف لكل فريق ثم أمام المصري البورسعيدي أمس الجمعة، وأخيراً أمام إيسترن كومباني (الاثنين).

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام إيسترن كومبانى

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إيسترن كومبانى فى الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وإيسترن كومبانى

حقق الزمالك فوزاً على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف فى الدور الأول لدوري هذا الموسم بالجولة السابعة عشرة للمسابقة، سجل ثنائية الزمالك عمر السعيد وأحمد السيد زيزو فيما سجل محمود حمدى الونش هدف ايسترن كومبانى الوحيد عن طريق الخطأ فى مرماه.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيسترن كومبانى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى الاثنين المقبل فى الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.