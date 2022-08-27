شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه الإسماعيلى اليوم بحثاً عن تأكيد البقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق إنبى، فى الرابعة عصر اليوم السبت، فريق الإسماعيلى باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز. ويدخل إنبى اللقاء بعد الهزيمة من الأهلى بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، بينما تعادل الإسماعيلى مع إيسترن كومبانى فى نفس الجولة.

ويسعى البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني لفريق إنبى، لتحقيق الفوز والثلاث نقاط لضمان البقاء فى الدورى بشكل رسمي، وتصحيح مسار الفريق الذى يحقق نتائج سيئة منذ توليه المسئولية، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز أمام مرمى الدراويش لترجمة الفرص إلى أهداف.

ويحتل إنبى المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مباراة وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

وفى المقابل، يأمل حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الدراويش، فى خطف الثلاث نقاط وتحقيق الفوز من أجل تحسين ترتيب الفريق في جدول الدورى بعدما نجح في مهمته بالإبقاء على الإسماعيلى في الدورى، والخروج من الموقف الصعب الذى عاشه، وحذر اللاعبين من خطورة الثنائى جون إيبوكا ومصطفى شلبى أمام مرمى الدراويش.

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.