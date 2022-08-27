فاركو يصطدم بطموحات غزل المحلة فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فاركو، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، السبت، مع غزل المحلة باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، فى مواجهة صعبة على كلا الفريقين، ويدخل فاركو المباراة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، حقق غزل المحلة فوزا مهما على مصر المقاصة بهدف نظيف فى نفس الجولة.

وطالب البرتغالى نونو ألميد، المدير الفني لفريق فاركو، من اللاعبين ضرورة وقف نزيف النقاط التى يعانى منه الفريق في الفترة الماضية، حيث سقط الفريق في آخر 3 مباريات، ولم يحقق أي فوز خلال آخر 6 مباريات له في الدورى مما أدى إلى تراجع ترتيب الفريق الذى كان يطمح في الدخول في المربع.

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 40 نقطة من 32 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 13 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

وفى المقابل، يسعى مصطفى عبده، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط المباراة لضمان البقاء فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل، خاصة أن الفوز يقرب الفريق كثيرا من مواصلة اللعب مع الكبار، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز على استغلال الهجمات وترجمتها إلى أهداف.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة فى 12 مباراة.