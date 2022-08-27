شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره كريستال بالاس، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

وجمع مانشستر سيتي 7 نقاط من أول 3 جولات، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.



على الجانب الآخر، فاز كريستال بالاس في الجولة الماضية على أستون فيلا، ليحصد أول 3 نقاط له هذا الموسم بعد هزيمة وتعادل في أول جولتين.



يلتقي مانشستر سيتي مع كريستال بالاس يوم السبت 27 أغسطس/آب الحالي، على ملعب "الاتحاد" معقل الفريق السماوي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة، 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و6 مساء بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق نقل بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ومن المقرر أن تنقل قناة "beIN Sports 1 Premium" مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023

أرسنال - 9 نقاط

مانشستر سيتي - 7 نقاط

ليدز يونايتد- 7 نقاط

توتنهام - 7 نقاط

برايتون - 7 نقاط

أبدى أنتوني، جناح أياكس أمستردام، استياءه من تعنت ناديه الهولندي بعدم السماح له بالرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وكان مانشستر يونايتد قدم عدة عروض إلى أياكس للتعاقد مع أنتوني في الميركاتو الصيفي الحالي، كان أحدثها بقيمة 94 مليون يورو (80 مليون جنيه إسترليني) تتضمن الحوافز الإضافية، غير أنه قوبل بالرفض من النادي الهولندي.



وقال أنتوني في مقابلة مع الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات: "أنا لا أطلب من أياكس التخلي عني مجانا، بل أطلب منهم أن يطلقوا سراحي عن طريق بيعي بأعلى سعر على الإطلاق للاعب في الدوري الهولندي".

وأضاف: "كنت أحاول إتمام هذا الأمر منذ فبراير/شباط الماضي، حتى يتمكن النادي من إعادة بناء الفريق".



وتابع: "اليوم بعد لقاء مع النادي، أعربت عن اهتمامي بالمغادرة، ولكن هذه المرة فقط بعرض كبير على الطاولة".

وأتم المهاجم البرازيلي تصريحاته قائلا: "وصلت العروض بالفعل، لكن أياكس يرفض بداعي أن لديهم 5 أيام فقط ليعثروا على بديل مناسب لي".

جدير بالذكر أن أنتوني (22 عاما) انضم إلى أياكس في 2020 قادما من ساو باولو البرازيلي مقابل 15 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2025.

وشارك اللاعب البرازيلي الشاب في 82 مباراة مع أياكس بمختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا.

ويعد أنتوني هدفا رئيسيا لمدربه السابق في أياكس، الهولندي إيريك تين هاج، الذي يسعى لجلبه إلى ملعب "أولد ترافورد" في أول مواسمه مع مانشستر يونايتد.

لا تزال إدارة تشيلسي الإنجليزي، تحاول تعديل وضعية الفريق، بعد الظهور الباهت في انطلاقة الدوري الإنجليزي.

وكشفت تقارير إنجليزية، عن قرب انتقال المدافع ويسبلس فوفانا إلى صفوف البلوز، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه ليستر سيتي.



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن فوفانا على أعتاب الكشف الطبي، والتوقيع لمدة 6 سنوات لتشيلسي، في صفقة قياسية قد تصل إلى 85 مليون جنيه إسترليني.

وخرج فوفانا من قائمة ليستر سيتي في المباراة الأخيرة أمام ساوثامبتون بسبب عدم الحضور الذهني، حسب تصريحات مدربه براندن رودجرز.

ورغم أن الريدز تعاقد هذا الصيف مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، قادما من نابولي الإيطالي، لكن الفريق لا يزال يعاني على مستوى الخط الخلفي، وخسر في الجولة الماضية من ليدز يونايتد بثلاثية دون رد.

وكان شائعات خرجت أن صفقة تشيلسي الدفاعية القادمة هي هاري ماجواير، قائد مانشستر يونايتد، والذي يقدم أسوأ مستوياته، وهو ما شكل موجة هجوم ضخمة على جماهير تشيلسي، لعدم إتمام الصفقة.