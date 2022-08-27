شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإيطالي.. لاتسيو يفوز على إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فاز فريق لاتسيو على ضيفه إنتر ميلان 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أودينيزي على مونزا 2 / 1.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله فيليبي أندرسون في الدقيقة 40 وتعادل إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينز في الدقيقة 51 ثم سجل لويس ألبيرتو الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 75 قبل أن يسجل بيدرو رودريجيز الهدف الثالث للاتسيو في الدقيقة 86.

ورفع لاتسيو رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إنتر ميلان عند ست نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق أودينيزي تأخره أمام مضيفه مونزا لفوز 2 / 1.

وتقدم فريق مونزا بهدف سجله أندريه كولباني في الدقيقة 32 وتعادل أودينيزي عن طريق بيتو في الدقيقة 36 قبل أن يسجل ينوما أودوجي هدف الفوز في الدقيقة 77.

ورفع أودينيزي رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، وظل فريق مونزا بلا رصيد في قاع الترتيب.

أعلن سيمون إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، عن تشكيل فريقه لمواجهة لاتسيو، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل فريق إنتر ميلان كالتالي:.

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار، دى فريج، دومفريس وباستونى.

خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش وجاليارديني.

خط الهجوم: دى ماركو، لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

بينما جاء تشكيل فريق لاتسيو كالتالي:.

حراسة المرمى: بروفيديل.

خط الدفاع: لازارى، باتريتش، رومانيولى وماروسيتش.

خط الوسط: سافيتش، كاتالادى وفيتشينو.

خط الهجوم: أندرسون، إيموبيلى وزاكانى.

ويحتل نادي إنتر ميلان المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق لاتسيو المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

وياتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2022-2023 وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022، والتي ستشهد مواجهات قوية.

وشهدت مباريات أمس الجمعة تفوق فريق لاتسيو الإيطالي أمام نظيره انتر ميلان ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكالتشيو الإيطالي لموسم 2022-2023 بثلاثية مقابل هدف.



وحقق فريق أودينيزي فوزًا غاليا أمام نظيره مونزا بهدفين مقابل هدف.



ويتصدر فريق لاتسيو جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد فوزه أمس أمام انتر ميلان برصيد 7 نقاط.



◄جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي:



1-لاتسيو، 7نقاط

2-نابولي، 6نقاط

3-روما، 6نقاط

4-انتر ميلان، 6نقاط

5- يوفنتوس، 4نقاط

6-ميلان، 4نقاط

7- اتالانتا، 4نقاط

8- فيورنتينا، 4نقاط

9- لاتسيو، 4نقاط

10-اودينيزي، 4نقاط

11-ساسولو، 3نقاط

12-سبيزيا، 3نقاط

13-بولونيا، نقطة واحدة

14- إمبولي، نقطة واحدة

15-ساليرنتانا، نقطة واحدة

16-سامبدوريا، نقطة واحدة

17- فيرونا، نقطة واحدة

18-كريمونيس، نقطة واحدة

19-ليتشي، دون نقاط

20-مونزا، دون نقاط

أبدى أنتوني، جناح أياكس أمستردام، استياءه من تعنت ناديه الهولندي بعدم السماح له بالرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وكان مانشستر يونايتد قدم عدة عروض إلى أياكس للتعاقد مع أنتوني في الميركاتو الصيفي الحالي، كان أحدثها بقيمة 94 مليون يورو (80 مليون جنيه إسترليني) تتضمن الحوافز الإضافية، غير أنه قوبل بالرفض من النادي الهولندي.



وقال أنتوني في مقابلة مع الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات: "أنا لا أطلب من أياكس التخلي عني مجانا، بل أطلب منهم أن يطلقوا سراحي عن طريق بيعي بأعلى سعر على الإطلاق للاعب في الدوري الهولندي".

وأضاف: "كنت أحاول إتمام هذا الأمر منذ فبراير/شباط الماضي، حتى يتمكن النادي من إعادة بناء الفريق".



وتابع: "اليوم بعد لقاء مع النادي، أعربت عن اهتمامي بالمغادرة، ولكن هذه المرة فقط بعرض كبير على الطاولة".

وأتم المهاجم البرازيلي تصريحاته قائلا: "وصلت العروض بالفعل، لكن أياكس يرفض بداعي أن لديهم 5 أيام فقط ليعثروا على بديل مناسب لي".

جدير بالذكر أن أنتوني (22 عاما) انضم إلى أياكس في 2020 قادما من ساو باولو البرازيلي مقابل 15 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2025.

وشارك اللاعب البرازيلي الشاب في 82 مباراة مع أياكس بمختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا.

ويعد أنتوني هدفا رئيسيا لمدربه السابق في أياكس، الهولندي إيريك تين هاج، الذي يسعى لجلبه إلى ملعب "أولد ترافورد" في أول مواسمه مع مانشستر يونايتد.