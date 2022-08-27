إيسترن كومبانى يواجه البنك الأهلى تحت شعار "لا بديل عن الفوز"

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق إيسترن كومبانى، فى الثامنة مساء اليوم السبت، فريق البنك الأهلى باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل إيسترن كومبانى اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، حيث تعادل الفريق مع الإسماعيلى بهدف لمثله في الجولة الماضية، فيما تعادل البنك الأهلى بهدفين لمثلهما مع المصرى في نفس الجولة.

من جهته طالب علاء عبد العال، المدير الفني لإيسترن كومبانى، من اللاعبين نسيان أي شيء والتركيز فقط على تحقيق الفوز على البنك الأهلى من أجل الهروب من شبح الهبوط والاقتراب خطوة من البقاء في الدورى، خاصة أن الفوز على البنك هو مفتاح البقاء، وحذر المهاجمين من إهدار الفرص أمام مرمى البنك وطالبهم باستغلال أي فرصة من أجل الثلاث نقاط.

ويحتل فريق إيسترن كومبانى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلت شباكهم 52 هدفا.

وفى المقابل، يسعى خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، لاستعادة نغمة الانتصارات بعدما فشل فى تحقيق الفوز آخر 3 مباريات، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل تحسين وضع الفريق في الجدول، محذرا من اندفاع لاعبى إيسترن كومبانى بسبب الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلت شباكهم 38 هدفا.