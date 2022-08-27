شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواجه لبنان فى ثانى محطاته بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للناشئين نظيره اللبناني فى السادسة مساء اليومن السبت، بالجولة الثانية من الدور الأول ببطولة كأس العرب للناشئين والتى تستضيفها الجزائر فى الفترة من 22 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وحقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة محمد وهبة، فوزا كبيرا على نظيره السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت الأربعاء الماضي فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب تحت 17 عاما، وسجل أهداف منتخب مصر ابراهيم عادل وعمر خضر وأيمن عبد العزيز.

وعقد محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، عدة جلسات مع اللاعبين خلال الأيام الماضية بمقر فندق الإقامة للحديث عن مباراة السعودية والتي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

وقال وهبة للاعبين، لابد من إغلاق ملف مباراة السعودية، ولكن في نفس الوقت هناك بعض الملاحظات على الأداء يجب الوقوف عليها ومعالجتها منعا لتكرارها في المباراة المقبلة أمام لبنان السبت المقبل.

وأضاف وهبة، أن هناك بعض الأخطاء المتكررة من بعض اللاعبين، وهو ما يسعى مع جهازه المعاون للقضاء عليها لتحقيق أقصى استفادة من المشاركة في بطولة كأس العرب التي تعتبر تجربة قوية استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الجزائر أيضا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وشدد المدير الفني على ضرورة تركيز جميع اللاعبين فى الفترة الحالية واستغلال هذه المباريات للوصول لأفضل مستوى قبل التصفيات الأفريقية، محذرا إياهم من التهاون فى أي مباراة أو الاطمئنان لحجز مكان فى تشكيل المنتخب.