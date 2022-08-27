شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والطلائع فى الدورى اليوم السبت 27 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع طلائع الجيش باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يسعى المارد الأحمر لحسم نتيجتها على أمل إنهاء مسابقة الدوري في المركز الثاني بالموسم الحالي، وإنهاء الموسم بصورة طيبة بعد فقدان المنافسة على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الأهلى والطلائع فى جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 67 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 50 نقطة من 32 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل في 14 لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 24.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والطلائع فى الدوري

فاز الأهلى على إنبى بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، بينما تعادل طلائع الجيش مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

الأهلى يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.95 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للطلائع 5.55 مليون يورو.

الرباعية أكبر فوز للأهلى أمام الطلائع

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين؛ الأولى فى موسم 2006-2007، وسجل رباعية الأهلى حينها «فلافيو – محمد أبوتريكة (هدفين) – عماد متعب»، والثانية فى موسم 2014-2015

حسام عاشور الأكثر مشاركة فى مواجهات الطلائع

حسام عاشور قائد الأهلى السابق هو أكثر نجوم المارد الأحمر مشاركة أمام الطلائع برصيد 13 لقاءً.