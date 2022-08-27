القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نظيره الهولندى فى الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، فى أول لقاء ببطولة العالم بسلوفينيا. وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة معسكراً مغلقاً بسلوفينيا قبل انطلاق المنافسة، وترأس البعثة عايدة إسماعيل عضو مجلس الإدارة.

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال الطائرة يواجه هولندا فى انطلاق بطولة العالم بسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية