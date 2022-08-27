شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال الطائرة يواجه هولندا فى انطلاق بطولة العالم بسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نظيره الهولندى فى الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، فى أول لقاء ببطولة العالم بسلوفينيا. وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة معسكراً مغلقاً بسلوفينيا قبل انطلاق المنافسة، وترأس البعثة عايدة إسماعيل عضو مجلس الإدارة.
وتضم قائمة المنتخب النهائية كلا من: صانع ألعاب: حسام يوسف – أحمد فتحي.
مركز 4: محمد مصطفى لعبة – أحمد سعيد – أحمد ضياء – عبدالرحمن الحسيني.
مركز 3: محمد عادل سلامة – محمد المهدي – محمد مجدي الجون – عبدالرحمن سعود.
ليبرو: محمد رضا – محمد رمضان.
مركز 2: رضا هيكل – أحمد قطب