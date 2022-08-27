شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري المصري تكشف حدث استثنائي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مواعيد الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز عن حدث استثنائي للنادي الأهلي.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية مواعيد مباريات الجولة الـ34 للدوري، وتقرر أن يخوض الأهلي آخر مباراة له أمام سيراميكا كليوباترا، عصر الثلاثاء المقبل.



وأوضحت الرابطة أنه تقرر إقامة مباريات الفرق التي تنافس على البقاء ببطولة الدوري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، يوم 30 أغسطس/آب الجاري.

وتقام مباريات الفرق التي تنافس على الهبوط في توقيت واحد، طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتقرر إقامتها مساءً بعدما حسم الزمالك اللقب.

وتوج الزمالك بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ14 في تاريخه، قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة بعد تفوقه على بيراميدز والأهلي.



جدول مواعيد مباريات الأسبوع الأخير للدوري المصري بتوقيت القاهرة

الإثنين 29 أغسطس

فيوتشر ومصر المقاصة: 7 مساءً

الثلاثاء 30 أغسطس

البنك الأهلي وإنبي: 4:30 عصرا

سموحة وفاركو: 4:30 عصرا

الأهلي وسيراميكا: 4:30 عصرا

الإسماعيلي وطلائع الجيش: 4:30 عصرا

بيراميدز والجونة: 9:30 مساء

غزل المحلة والاتحاد السكندري: 9:30 مساء

المقاولون والمصري: 9:30 مساء

كشفت رابطة الأندية أن قرار إقامة بعض المباريات في تمام الساعة الرابعة والنصف، ومباريات أخرى في التاسعة والنصف، بتوقيت القاهرة يأتي لعدم وجود سوى 4 سيارات لتقنية الفيديو "VAR".

وأشارت إلى أنه عقب انتهاء مباريات الساعة 4:30، ستتوجه سيارات "VAR" إلى المباريات التي ستقام الساعة 9:30 مساء.

ورغم استمرار المنافسة على المركز الثاني بين بيراميدز والأهلي، إلا أن مباراتي الفريقين لم تقم في توقيت واحد، وركزّت الرابطة أكثر على صراع الهبوط.

وقبل جولتين من نهاية الدوري، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 68 نقطة، ويليه الأهلي برصيد 67 نقطة، في جدول الترتيب الذي يتربع على صدارته الزمالك وفي جعبته 76 نقطة.

أما في مؤخرة الترتيب، فمن المنتظر تحديد هوية آخر مقعدين في مراكز الهبوط بعد تأكد هبوط مصر المقاصة رسميا للدرجة الأدنى.

وانحصر صراع الهبوط في الدوري المصري بين 5 فرق وهي الجونة، إيسترن كومباني، المقاولون العرب، غزل المحلة، وإنبي.

ترتيب مراكز صراع الهبوط في الدوري المصري

13- إنبي: 35 نقطة

14- غزل المحلة: 34 نقطة

15- المقاولون العرب: 32 نقطة

16- إيسترن كومباني: 30 نقطة

17- الجونة: 30 نقطة

18- مصر المقاصة: 15 نقطة (هبط رسميا)

واصل الزمالك إهدار النقاط في الرمق الأخير من الموسم بالدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما توج باللقب رسميا للموسم الثاني تواليا.

وحل بطل الدوري الممتاز ضيفا على المصري البورسعيدي باستاد برج العرب، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ33.



وفشل الفريقان في هز شبك بعضهما طوال اللقاء، لينتهي بالتعادل دون أهداف، وذلك بعدما شهد طرد محمد طارق لاعب الزمالك قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

وبدأ الفريق الأبيض في إهداء منافسيه النقاط بمجرد ضمان اللقب، حيث تعادل في الجولة الماضية مع الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1، قبل التعثر مجددا أمام المصري.

جاء ذلك بعدما حقق الزمالك سلسلة انتصارات بلغت 10 مباريات متتالية منذ تعادله مع غريمه الأهلي 2-2 في يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما أسهم في حسمه اللقب لصالحه مبكرا.

ولن يتأثر الزمالك بهذه التعثرات بعدما ضمن صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، حيث وصل للنقطة 77، فيما رفع المصري رصيده للنقطة 38، ليرتقي للمركز التاسع.

وفي ذات التوقيت، نجح بيراميدز في العودة لطريق الانتصارات بإسقاط سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في عقر داره من توقيع محمد حمدي وفاجري لاكاي.

الانتصار رفع رصيد بيراميدز للنقطة 71، فيما تراجع سيراميكا للمركز الـ11 برصيد 37 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري 2021-2022

الزمالك - 77 نقطة

بيراميدز - 71 نقطة

الأهلي - 67 نقطة

فيوتشر - 53 نقطة

وقف محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، أمام فكرة التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي يتولى حاليا القيادة الفنية لمنتخب مصر.

كان روي فيتوريا أحد المرشحين لقيادة الأهلي بعد فسخ التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.



لكن إدارة الأهلي تعاقدت مع البرتغالي الآخر ريكاردو سواريس (47 عاما) بعقد مدته عامين مع استكمال منافسات الموسم الحالي.

في هذا الصدد، كشف الإعلامي أحمد شوبير المقر من الكواليس داخل النادي الأهلي، أن ياسين منصور رئيس شركة الكرة بالنادي المستقيل مؤخرا، كان متحمسا للغاية لفكرة التعاقد مع روي فيتوريا.



وأشار شوبير في تصريحات تليفزيونية إلى أن: "ياسين منصور أبدى استعدادا لتحمل الفارق في راتب فيتوريا، إلا أن محمود الخطيب رفض أي مبالغ من خارج خزينة الأهلي حتى لا تكون سُنة في القلعة الحمراء".

ولفت شوبير أيضا إلى أن رئيس النادي الأهلي رفض كذلك الوصول بسقف راتب المدير الفني إلى الأرقام التي طلبها روي فيتوريا.

وبعد تعثر المفاوضات، انتقل روي فيتوريا ليكون المدير الفني لمنتخب مصر، بعقد مدته 4 مواسم حتى 2026.