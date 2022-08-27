شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة رفكو توقع عقود رعاية للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتهت شركة رفكو للانشاء والتعمير من إبرام عقد رعاية جديد مع النادي الاهلي لمده 4 مواسم ابتداء من الموسم الجديد.

وأعربت شركة “رفكو” للانشاء والتعمير، الراعي العقاري للنادي الأهلي عن سعادتها البالغة في تجديد عقد الرعاية العقاريه لنادي القرن النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادميين.

وأضافت رفكو: خلال بيان صحفي ” رعاية الشركه للنادي الأهلي مكسب كبير دائما مؤكدة أن ارتباط إسم شركة رفكو والكيان بالنادي الأهلي نجاح كبير والنجاح كلمه كبيرة تحتاج جهد وكفاح وأحد نجاحات ” رفكو ” أن يكون اسمها مرتبط بأكبر نادي في مصر وإفريقيا وأي شخص أو مؤسسه تعتزم النجاح لا بد أن يرتبط بالكبار.

وختامًا تعرب " رامي فارس جروب " عن فخرها برعاية الكرة المصرية وتحديدا النادي الأهلي وتتمنى دوام النجاح والتوفيق لكل الأندية والمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

وواصل الزمالك إهدار النقاط في الرمق الأخير من الموسم بالدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما توج باللقب رسميا للموسم الثاني تواليا.

وحل بطل الدوري الممتاز ضيفا على المصري البورسعيدي باستاد برج العرب، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ33.



وفشل الفريقان في هز شبك بعضهما طوال اللقاء، لينتهي بالتعادل دون أهداف، وذلك بعدما شهد طرد محمد طارق لاعب الزمالك قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

وبدأ الفريق الأبيض في إهداء منافسيه النقاط بمجرد ضمان اللقب، حيث تعادل في الجولة الماضية مع الاتحاد السكندري بنتيجة 1-1، قبل التعثر مجددا أمام المصري.

جاء ذلك بعدما حقق الزمالك سلسلة انتصارات بلغت 10 مباريات متتالية منذ تعادله مع غريمه الأهلي 2-2 في يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما أسهم في حسمه اللقب لصالحه مبكرا.

ولن يتأثر الزمالك بهذه التعثرات بعدما ضمن صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، حيث وصل للنقطة 77، فيما رفع المصري رصيده للنقطة 38، ليرتقي للمركز التاسع.

وفي ذات التوقيت، نجح بيراميدز في العودة لطريق الانتصارات بإسقاط سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في عقر داره من توقيع محمد حمدي وفاجري لاكاي.

الانتصار رفع رصيد بيراميدز للنقطة 71، فيما تراجع سيراميكا للمركز الـ11 برصيد 37 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري 2021-2022

الزمالك - 77 نقطة

بيراميدز - 71 نقطة

الأهلي - 67 نقطة

فيوتشر - 53 نقطة

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره كريستال بالاس، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

وجمع مانشستر سيتي 7 نقاط من أول 3 جولات، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.



على الجانب الآخر، فاز كريستال بالاس في الجولة الماضية على أستون فيلا، ليحصد أول 3 نقاط له هذا الموسم بعد هزيمة وتعادل في أول جولتين.



يلتقي مانشستر سيتي مع كريستال بالاس يوم السبت 27 أغسطس/آب الحالي، على ملعب "الاتحاد" معقل الفريق السماوي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة، 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و6 مساء بتوقيت أبوظبي.

تستحوذ شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق نقل بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ومن المقرر أن تنقل قناة "beIN Sports 1 Premium" مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022-2023

أرسنال - 9 نقاط

مانشستر سيتي - 7 نقاط

ليدز يونايتد- 7 نقاط

توتنهام - 7 نقاط

برايتون - 7 نقاط



