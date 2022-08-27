شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأجانب فى النادى المصرى بعد انضمام عبد الرحيم دغموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري رسميا ضم الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب وفاق سطيف لمدة 3 مواسم، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي فى عقد اللاعب مع ناديه السابق.

الفريق البورسعيدي يمتلك 5 لاعبين أجانب فى الوقت الحالي، وهم: "التونسي إلياس الجلاصي، التونسي هيثم لعيوني، النيجيري إيزي إيميكا، النيجيري أوستين أموتو، والجزائري عبد الرحيم دغموم"، وهو ما يعنى أن المصري سيكون مطالباً بالاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب حال ضم لاعب أجنبي جديد بعد دغموم.

بينما يعتبر الفلسطيني محمد بلح لاعب غير أجنبي طبقاً للائحة اتحاد الكرة التي تنص على معاملة اللاعب الفلسطيني على أنه مصرى، ويغيب محمد بلح عن المشاركة مع المصري منذ فترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي ومازال اللاعب يخضع لعملية التأهيل في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى، قرر النادي المصري إيقاف كافة أنشطة فرع النادي المصري "الضواحي 1 - النادي الاجتماعي" الرياضية والاجتماعية خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، نظرًا لانعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري يوم الاثنين المقبل الموافق التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام إدارة النادي لاتمام كافة الترتيبات المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

كما سيتم كذلك غلق حمام السباحة بفرع النادي المصري "الضواحي 1 - النادي الاجتماعي" اعتبارا من صباح بعد غد السبت الموافق السابع والعشرين من أغسطس وحتى صباح الأربعاء المقبل الموافق الحادي والثلاثين من الشهر ذاته وذلك لإجراء عمليات الصيانة الدورية يومي السبت والثلاثاء وكذلك إقامة الجمعية العمومية يومي الأحد والاثنين.