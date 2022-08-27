شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى اليوم السبت 27 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر لحسم نتيجتها على أمل إنهاء مسابقة الدوري فى المركز الثاني، وإنهاء الموسم بصورة طيبة بعد فقدان المنافسة على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدوري

يستعد فريق الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والطلائع

انتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الأهلى والطلائع بالتعادل السلبى بين الفريقين.

غيابات الاهلى أمام إنبى

قرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والطلائع

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع اليوم السبت فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.