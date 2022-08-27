شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطالب لاعبى فيوتشر بإغلاق ملف العروض للتركيز على التحديات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبي فريقه بإغلاق ملف العروض والتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد دخول أكثر من لاعب فى حسابات الأندية المختلفة فى الدوري، بعد تألقهم مع فيوتشر خلال الموسم الجاري.

وشدد علي ماهر على ضرورة التركيز فى التحديات المقبلة للفريق، خاصة مع اقتراب المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيراً إلى أهمية الفوز فى اللقاء المقبل على مصر المقاصة فى ختام المسابقة، والتى ستمثل دفعاً معنوياً للاعبين.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة مصر المقاصة بالجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل.

ويتمسك مسؤولو فيوتشر بنجوم الفريق بعد تردد أنباء قوية عن دخول أكثر من لاعب في دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك، عقب تألقهم مع فيوتشر في الموسم الجاري.

ويستهدف فيوتشر الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتمثيل الكرة المصرية على أكمل وجه، خاصة بعد الانجاز الذي حققه الفريق بالوصول إلى البطولة والسيطرة على المربع الذهبي في سنة أولى دوري ممتاز.