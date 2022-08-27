شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز اليوم بإقامة 4 مواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، السبت، منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج.

وقَبِل الزمالك هدية فيوتشر الذى هزم بيراميدز، منافس "الأبيض" المباشر على اللقب، الإثنين، ليحسم الأخير الدوري رسميا للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 في تاريخه، قبل أن يخوض مباراة تحصيل حاصل أمام إيسترن كومباني (الإثنين).

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، ولم يتبق سوى صراع أهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.





السبت إنبى & الإسماعيلى..4 عصراً على بتروسبورت فاركو & غزل المحلة..5.30 مساءً على استاد الاسكندرية إيسترن كومبانى& البنك الأهلى..8 مساءً على استاد بتروسبورت طلائع الجيش & الاهلى..8 مساءً على استاد الكلية الحربية

مواعيد مباريات الجولة 33 لمسابقة الدوري المصرىالقنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.