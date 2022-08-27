شكرا لقرائتكم خبر عن جزائرى جديد على رادار المصرى بعد عبد الرحيم دغموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الجزائري أيمن عبد العزيز لحمرى، مهاجم شبيبة الساورة الجزائرى، دائرة اهتمامات النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، ويبحث الفريق البورسعيدي عن تدعيم خط هجومه بعناصر مميزة استعداداً للموسم الجديد.

ويعتبر صاحب لـ 26 عاماً هو ثاني لاعب جزائري يدخل حسابات المصري، بعد ضم النادي البورسعيدي عبد الرحيم دغموم لاعب وفاق سطيف بشكل رسمي لمدة 3 مواسم.

من ناحية أخرى، قرر النادي المصرى إيقاف كافة أنشطة فرع النادي المصري "الضواحي 1 - النادي الاجتماعي" الرياضية والاجتماعية خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، نظرًا لانعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري الاثنين المقبل لإتاحة الفرصة أمام إدارة النادي لإتمام كافة الترتيبات المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

كما سيتم كذلك غلق حمام السباحة بفرع النادي المصري "الضواحي 1 - النادي الاجتماعي" اعتبارا من صباح بعد غد السبت الموافق السابع والعشرين من أغسطس وحتى صباح الأربعاء المقبل الموافق الحادي والثلاثين من الشهر ذاته وذلك لإجراء عمليات الصيانة الدورية يومي السبت والثلاثاء وكذلك إقامة الجمعية العمومية يومي الأحد والاثنين.