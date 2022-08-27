شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لشابات الطائرة بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم، السبت، الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لشابات الكرة الطائرة التى تستضيفها تونس بدءاً من غد، الأحد بمشاركة الفراعنة، وغادرت بعثة شابات الطائرة إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية صباح أمس الجمعة.

وتضم بعثة شابات الطائرة كلا من :

محمود الفقى رئيس البعثة

ماركو انطونيو مشرف قطاع الانسات

ك ماجد مصطفى مدير فنى

ك نجلاء فوزى مدرب عام

د يارا نبيل علاج طبيعى

مصطفى صالح محلل تفنى

ناصر حمدى مدير إدارة

حكم مرافق عاطف متولى

اللاعبات

تقى الله مدحت

حبيبة زعتر

شهد الفقى

فريدة هشام

هنا تامر

مريم ثابت

ملك اسماعيل

ملك شاهين

مى غزال

نور ايهاب

ندى مرجان

سلمى يوسف