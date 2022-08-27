مرتضى: سنتعاقد مع لاعبين من 6 أندية.. والأجنبي الثالث سيكون مهاجمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه سيتعاقد مع ما يقرب من 7 أو 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف رئيس الزمالك عبر شاشة ناديه الرسمية، في ساعة مبكرة من صباح السبت :"سنتعاقد مع لاعبين من طلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري وفيوتشر وبيراميدز وربما من إنبي".

وتابع :"الصفقات لن تزيد عن 7 أو 8 لاعبين من بينهم 3 لاعبين أجانب".

وكان مرتضى منصور أعلن مؤخرًا التعاقد مع الثنائي الأجنبي زكريا الوردي لتعويض رحيل طارق حامد، وإبراهيما نداي بعد رحيل أشرف بنشرقي، كما تعاقد مع المدافع أحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بيراميدز.

واستكمل مرتضى تصريحاته :"الأجنبي الثالث سيكون مهاجمًا وفيريرا يفاضل بين أكثر من لاعب".

ورفض مرتضى الكشف عن أسماء اللاعبين، قائلاً :"لن أكشف عن الأسماء إلا بعد الاتفاق مع الأندية".

واستطاع الزمالك مؤخرًا أن يحصل على لقب دوري WE المصري للموسم الثاني على التوالي قبل نهاية المسابقة المحلية بثلاث جولات.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد خلال الفترة المقبلة لمواجهة الهلال السعودي في بطولة كأس السوبر المصري السعودي والتي من المقرر أن تقام في التاسع من الشهر المقبل بقطر.